تعيين وإعفاء في 24 ساعة.. القصة الكاملة لأزمة عميدة دراسات إسلامية الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

علقت الدكتورة نجوى شتا، أستاذة الفقه في جامعة الأزهر، والتي أعلن تعيينها عميدة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، قبل إعفاءها رغم مرور 24 ساعة، قائلة إن هناك من نسب لها ما يسيء للدولة المصرية ورموزها، مضيفة أن الأمر كله محض افتراء.

وأضافت في تصريحات عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

صدق الله العظيم، توضيح مهم، أتقدم بخالص الشكر والتقدير، لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، والدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئس الجامعة للوجه البحري، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي،

أتقدم بخالص الشكر والتقدير لحضراتهم جميعًا لثقتهم الغالية والشكر لكل أساتذتي وزملائي وزميلاتي وأبنائي وبناتي بالكلية وأسأل الله أن يوفقني لخدمة كليتنا وجامعتنا بما يتوافق مع توجيهات رئيس الجمهورية المشير عبدالفتاح السيسي".

وتابعت: "حفظ الله مصر والأزهر الشريف وإمامه الأكبر وقياداته، وحفظ الله جيش مصر وقياداته من كل شر، وأحيط علم الجميع بأن هناك من نسب لي ما يسيء للدولة ورموزها وهذا محض افتراء، ولا علاقة لي به من قريب أو بعيد وأدعم الدولة في توجهاتها وقراراتها السياسية ورؤيتها للمستقبل، وأفوض أمري إلى الله، والله حسبي وهو نعم الوكيل".

وكان الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أصدر اليوم الجمعة، قرارًا بتكليف الدكتورة سعيدة محمد صبح أستاذ ورئيس قسم اللغويات، الوكيل السابق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة الإسكندرية، للقيام بعمل عميد الكلية.

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الجامعة تكليف "شتا" الأستاذة بقسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة الإسكندرية، للقيام بعمل عميد الكلية.

لكن الجامعة لم تعلن سبب تكليف عميدة أخرى لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، بعد ساعات من تعيين تكليف الدكتورة نجوى شتا العميدة السابقة.

من ناحية أخرى، تواصل "الخليج 365" مع رئيس جامعة الأزهر، للتعليق على أسباب إقالة "شتا" بعد تعيينها بـ24 ساعة فقط، لكنه أكد أن المكتب الإعلامي للجامعة، هو فقط المخول بالحديث للإعلام، رافضًا التصريح بأي أسباب.

من ناحية أخرى، تواصل "الخليج 365" مع عدد من المصادر في جامعة الأزهر، أكدت أن "شتا" كان لها أفكار سياسية معادية للدولة المصرية، وكانت تعمل على نشر أخبارًا كاذبة لاتمت للحقيقة بصلة.

يذكر أن "شتا" حاصلة على ليسانس الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر عام 1986م، وكانت من أوائل الدفعة، وكلفت للعمل معيدة بقسم الفقة عام 1987م، وحصلت على درجة التخصص (الماجستير)، واستكملت الدراسات العليا حتى حصلت على درجة العالمية (الدكتوراه) وعينت مدرسًا عام 1998م، وبعد عدة سنوات رقيت لأستاذ مساعد ثم بعد عدة سنوات حصلت على درجة الأستاذية وهي أعلى درجة علمية عام 2017م.

تولت عميدة الكلية الجديدة عديدًا من المواقع الإدارية بداية من رئيس قسم الفقه، ومرورًا بوكالة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث عام 2019م.

وشاركت في عديد من المؤتمرات العلمية المحلية والإقليمية والدولية، وأشرفت على عديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.