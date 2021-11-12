وزير الري: إنشاء شبكة محطات ثابتة للرصد بالأقمار الصناعية للوادي والدلتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا يستعرض أعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية في مختلف المحافظات، حيث وجّه الدكتور عبدالعاطي، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بمديريات المساحة بمختلف المحافظات والحرص على نهو كافة الأعمال بالتوقيتات المحددة.

وتساهم الهيئة المصرية العامة للمساحة في العديد من المشروعات القومية، حيث تقوم حاليًا بأعمال الرفع المساحي لمشروع المسار الناقل لمياه مصارف غرب الدلتا حتى محطة الحمام، ومشروع غرب الدلتا، ومشروع تنمية جنوب الوادي لإنشاء خرائط كنتورية بمقاييس ١ :٥٠٠٠ / ١ :٢٥٠٠٠، وأعمال الرفع المساحي لمشروع توسعة محور 26 يوليو، وأعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لـ(223) مدينة و (4200) قرية و(25083) من الكفور والعزب والنجوع، ومشروع ترسيم الحيازات الزراعية (كارت الفلاح) بالتعاون مع وزارة الزراعة، حيث تم إعداد قاعدة بينات مكانية لمسطح 3.20 مليون فدان تقع في 6 محافظات كمرحلة اولى (الغربيه -بورسعيد-اسيوط - سوهاج - الشرقية - البحيرة) وجاري استكمال باقي محافظات الجمهورية.

ونفذت الهيئة، شبكة من المحطات الثابتة للرصد بالأقمار الصناعية تغطي الدلتا ووادي النيل بـ42 محطة، والتي تتيح الإحداثيات (X,Y) بدقة عالية تصل إلى أقل من 3 سم، وجاري تفعيلها لخدمة القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

ونفذت هيئة المساحة سابقًا أعمال الرفع المساحي للعديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية - مدينة العلمين الجديدة - مدينة سفنكس) ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح في الزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، في الضبعة، وشبكة الطرق الجديدة (الدائري الإقليمي - الدائري الأوسطي - محور روض الفرج - شبرا بنها الحر) ومشروع القطار المكهرب بين العاصمة الإدارية ومدينة السلام ومدينة العاشر، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر.