أثناء افتتاح تطوير فرع النقابة.. ضاحي: السويس مثال للصمود على مدار عقود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعرب المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، عن سعادته بوجوده بين أهالي السويس، التي اشتهرت بالتصدي والصمود والتي عانت لفترات طويلة، وقال: "أكثر ما أسعدني عند دخولي المحافظة ما رأيته من إنجازات وتطوير وتقدم للأفضل".

جاء ذلك أثناء إلقاء كلمة نقيب المهندسين، خلال الاحتفال بافتتاح تطوير وتجديد مقر نقابة المهندسين الفرعية بالسويس، بحضور اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر، محافظ السويس والقيادات التنفيذية بالمحافظة والمهندس حسن عبدالعليم، أمين عام نقابة المهندسين ورئيس نقابة المهندسين الفرعية بالسويس وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، والسادة أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة.

وأكد ضاحي تقديره واعتزازه بمحافظة السويس، لافتًا أنه عمل بها ست سنوات في السبعينيات، مقدمًا الشكر والتحية لمحافظ السويس، على دعمه ومساندته لنقابة المهندسين بالمحافظة، مهنئًا جميع مهندسي مصر، قاطرة التنمية في جمهورية مصر العربية، وفي القلب منهم مهندسو السويس، بتطوير مقر النقابة.