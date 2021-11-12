السلع التموينية تعلن تفاصيل ممارسة لتوريد أرز أبيض.. تعرف على الشروط والمواصفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، إجراء ممارسة محدودة لشركات المضارب والموردين المسجلين لدى الهيئة لتوريد أرز أبيض محلي طبيعي تام الضرب إنتاج محصول 2021 لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وطبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (2006/2244) رتبة (1) (رفيع/ عريض) الحبة بنسبة كسر لا تزيد عن 5%.

وأضاف بيان للهيئة أنه يتم التوريد خلال الفترة من 2022/1/1 حتى 2022/3/31 بحد أدنى لكمية التوريد الشهرية 500 طن.

وقالت الهيئة إنه تقدم المظاريف الفنية والمالية يوم الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021، وهو موعد جلسة فض المظاريف الفنية، كما تقدم الأسعار بالجنيه المصري وتكون العروض مصحوبة بتأمين ابتدائي مقداره 100 ألف جنيه بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان لصالح هيئة السلع التموينية.

كما اشترطت الهيئة أن تكون العروض مصحوبة بتقديم عينتين من الأرز، وفقًا للمواصفات المطلوبة، كل عينة لا تقل عن واحد كجم وتكون محكمة الإغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها.

أما باقي الشروط والمواصفات فتكون وفقًا لكراسة الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للسلع التموينية، 99 ش القصر العيني – القاهرة – مقابل 500 جنيه ثمن الكراسة.