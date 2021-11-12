حملة على المقاهي والمباني المخالفة.. الجيزة تواصل إعادة الانضباط لهضبة الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم، حملة مكبرة لرصد مخالفات البناء وإشغالات المقاهي والكافيهات والمحلات، في قطاع هضبة الأهرام.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملة تأتي استكمالاً للحملات التي نظمتها المحافظة من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام، لضبط المخالفات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاع، مشيرًا إلى أن الحملة استهدفت التصدي لمخالفات البناء ورفع إشغالات المقاهي والكافتيريات والمحال التجارية.

وأسفرت الحملة عن إيقاف أعمال تحويل وحدات سكنية لتجارية ومخالفات تشطيب لمحلات تحت الانشاء مقامة بدون ترخيص وإزالة كاملة لغرفة بجراج مخالف وضبط وإيقاف نشاط لورشة خياطة ومخزن للعب الاطفال بدون ترخيص بالعقارات رقم 426 قطعة ل و295 قطعة ط و210 قطعة ه و272 قطعة ه.

كما تم ضبط وإيقاف أعمال تشطيب محلات مخالفة بدون ترخيص بالعقارات رقم 4337 قطعى خ و395 قطعة ط 291 قطعة ع و24 قطعة م و203 قطعة ط، وإيقاف أعمال تحويل فيلا بالعقار رقم 228 قطعة ط وتم تكسير الأرضيات وسحب الأبواب والأخشاب والمعدات.