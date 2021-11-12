وزيرة البيئة: اتجاه لتنفيذ مشروعات عملاقة في مجال التخفيف والتكيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إجتماعاً مع السيد آخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP وذلك على هامش مشاركة وزارة البيئة فى مؤتمر الأطراف ال٢٦ للتغيرات المناخية لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية والخاصة بالتغيرات المناخية.

وأكدت وزيرة البيئة خلال الاجتماع على الدور الهام الذي يلعبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم استراتيجية المناخ ٢٠٥٠، حيث تقوم مصر باتخاذ إجراءات أكثر جرأة في مجال التغيرات المناخية، كما أنها تدعم المطالب الأفريقية وتتحدث معها بصوت واحد.

وأوضحت فؤاد أن هناك رغبة واتجاها نحو تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية مشيرةً إلى أهمية دعم تمويل تغير المناخ والتكيف والذي سيكون من ضمن القضايا الهامة على طاولة المفاوضات في مؤتمر الاغطراف ال ٢٧ للتغيرات المناخية ، مؤكدةً على أن الطريق الى المؤتمر سيكون من خلال التنوع البيولوجي ، حيث نعمل على ربط التنوع البيولوجي والطبيعة بالمناخ.

وتقدمت فؤاد بالشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأنه يعتبر من الشركاء المميزين الذين عملت معهم ، نظرا لأهتماهم الملحوظ بالتنوع البيولوجي ، موضحةً أنه من بين الموضوعات الهامة التى نرغب أن يدعمها البرنامج هو العملية السياسية لمؤتمر الاطراف ال٢٧.

كما أعرب آخيم شتاينر عن سعادته بالتعامل مع مصر وخاصة وزارة البيئة وبتنظيمها لمؤتمر الاطراف ال٢٧ للتغيرات المناخية ، مؤكداً على حرص البرنامج على تقديم الدعم لمصر فيما يخص موضوعات المناخ والاقتصاد والتعافى من أجل إنجاح المؤتمر وتحقيق الأهداف المرجوة .