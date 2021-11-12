اتهام سيدة بقتل صغيرها في العياط.. والأم: "كنت بأدبه.. حد يقتل ضناه؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"الابن جثة والأم خلف القضبان"، تلخص هذه الكلمات مأساة دارات أحداثها داخل منزل بإحدى قرى مركز العياط جنوب الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إشارة من العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب بوفاة طفل ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

وجه العقيد هشام بهجت مفتش فرقة العياط والبدرشين رجال المباحث بسرعة فحص الواقعة والوقوف على ملابساتها وضبط الجاني.

تحريات الرائد محمد إدريس رئيس مباحث العياط، توصلت إلى أن والدة الطفل اعتدت بالضرب على رأس صغيرها صاحب الخمس سنوات ليسقط مغشيا عليه. حاولت الأم إفاقته لكنها اكتشفت وفاته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب باسم هنداوي معاون مباحث العياط، من ضبط الأم التي أقرت بصحة التحريات قائلة "كنت بأدبه.. حد يقتل ضناه يا بيه؟".

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.