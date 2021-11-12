مأساة عريس تعرض لحادث ليلة الحنة في العياط.. وأسرته: "عايزين مستشفى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أول أمس الأربعاء، احتفل "كريم" بـ"ليلة الحنة" وسط الأهل والأحباب بقرية بهبيبت مركز العياط جنوب الجيزة. توجه بعدها لاستلام بدلة حفل زفافه. 24 ساعة فقط تفصله عن بدء طورًا جديدًا من حياته داخل عش الزوجية مع من تعلق بها فؤاده لكن لعبة القدر جاءت بسيناريو مغاير.

تعرض "العريس" المنتظر إلى حادث سير إثر انقلاب دراجة نارية كانت تقله. أسرع الأهالي بنقله إلى مستسفى العياط. تم إيداعه غرفة العناية المركزة لخطورة حالته.

كشف الفحص الطبي عن إصابة صاحب الـ24 سنة بشرخ في الجمجمة نتج عنه نزيف داخلي في المخ. خارج باب الغرفة تعلقت الآمال بلحظة خروج الطبيب المعالج يطمئنهم على حالة الشاب. يرفعون أكف الضراعة طلبًا للغوث من الله.

بعد مرور ساعتين، استقرت حالة "كريم". زف الطبيب خبرا سارا لأسرته "الحمد لله النزيف وقف.. الحالة مستقرة دلوقتي" لكنها ليست النهاية.

أوصى الطبيب المعالج بضرورة نقله إلى مستشفى بها أخصائي مخ وأعصاب لمتابعة حالته. وتقدمت إدارة المستشفى بطلب تحويل عبر موقع وزارة الصحة "محدش رد علينا لحد النهاردة" يقول "سامي" عم الشاب في حديثه لمصراوي.

وناشد "سامي" المسؤولين -وزارة الصحة تحديدًا- بسرعة البت في الطلب المقدم ومساعدتهم في نقل "كريم" إلى مستشفى مجهز خاصة مع وضعه على جهاز التنفس الصناعي.