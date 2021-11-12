بسبب خلافات الميراث.. 3 سيدات ونجار يعتدون على سيدة بالعريش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" لتعدى 3 سيدات على أخرى بالعريش، وضبط مرتكبى الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام (3 سيدات) بالتعدى بالضرب على أخرى بدائرة قسم شرطة ثان العريش بمديرية أمن شمال سيناء.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المجنى عليها (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) وبإستدعائها ومناقشتها إتهت عدد 4 أشخاص (3 سيدات، نجار) بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات، وذلك بسبب خلافات على الميراث.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 من المتهمين.. وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الوقعة لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة.