الضفادع البشرية تنتشل جثة غريق بـ"نيل أطفيح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية جثة غريق بنهر النيل مركز أطفيح جنوب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود حالة غرق بنطاق مركز أطفيح.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري تنسيقًا مع قطاع الجنوب ومركز شرطة أطفيح.

وتبين غرق شاب يدعى "أحمد.ع." بمنطقة معدية الصالحية الرابطة بين كفر جراز والقطوري. وأجرى رجال الضفادع البشرية أعمال بحث وتمشيط أسفرت عن اانتشال الجثمان.

جرى إيداع الجثة المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامةالتي صرحت بالدفن.