"في واحدة ست بتدبح الأطفال في الحمام".. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الذعر في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على صفحة أحد المواقع الإخبارية يتضمن وجود حالة من الهلع بين تلاميذ إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا وظهور طفلة تقوم ببث فيديو تتحدث فيه عن قيام إحدى السيدات بذبح الأطفال داخل دورات المياة الخاصة بالمدرسة.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الجمعة، بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن.. وبالتواصل مع مسئولى الجهات التعليمية بقنا ، أكدوا بأن الدراسة تمت بشكل طبيعى دون أية معوقات بالمدرسة المشار إليها ، وأن ما تم تداوله فى هذا الشأن يأتى من قبيل الشائعات ، وأن التصوير كان بأحد الشوارع المجاورة للمدرسة عقب خروج الطلبة، وتم إحالة الواقعة للشئون القانونية وصولاً لحقيقتها.