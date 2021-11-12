نهاية حزينة ليوم عمل شاق.. كواليس غرق شاب في نهر النيل بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات غرق شاب بنهر النيل مركز أطفيح جنوب المحافظة.
لم يكد ينتهي "أحمد.ع." من عمله بمزرعة دواجن حتى توجه للاستحمام بنهر النيل وتنظيف ملابسه المتسخة إلا أنه جرفه التيار ليلقى مصرعه غرقا.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود حالة غرق بنطاق مركز أطفيح.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري تنسيقًا مع قطاع الجنوب ومركز شرطة أطفيح.
وتبين غرق شاب يدعى "أحمد.ع." بمنطقة معدية الصالحية الرابطة بين كفر جراز والقطوري. وأجرى رجال الضفادع البشرية أعمال بحث وتمشيط أسفرت عن اانتشال الجثمان.
جرى إيداع الجثة المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامةالتي صرحت بالدفن.