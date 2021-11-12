نهاية حزينة ليوم عمل شاق.. كواليس غرق شاب في نهر النيل بأطفيح

لم يكد ينتهي "أحمد.ع." من عمله بمزرعة دواجن حتى توجه للاستحمام بنهر النيل وتنظيف ملابسه المتسخة إلا أنه جرفه التيار ليلقى مصرعه غرقا.

محمد يوسف

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