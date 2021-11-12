في أسبوع واحد.. الحكومة ترد على شائعات متعلقة بتبرعات المساجد والغياب بالمدارس ونقص السلع الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على شائعات متعلقة برفع الغياب عن طلاب المدارس وحظر التبرعات النقدية بالمساجد مع التوجيه بالتبرع من خلال حسابات بنكية بهدف إنفاقها على تمويل المشروعات القومية، خلال الأسبوع الجاري، ضمن سياسة الحكومة في الرد الفوري على الشائعات ومنع انتشارها.

ويرصد "الخليج 365" الشائعات التي ردت عليها الحكومة عليها خلال الأسبوع المنقضي، وهي على النحو التالي:

حقيقة رفع الغياب عن طلاب المدارس

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله بشأن إصدار قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022.

وقال المركز، في بيان، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع الغياب عن طلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، وأن حضور الطلاب في المدارس خلال العام الدراسي الجاري يتم بشكل نظامي وبحضور كامل الطلاب على مدار العام الدراسي.

وتابعت التعليم، أنه يتم تسجيل الحضور والغياب بشكل إلزامي وليس اختيارياً، مُشددةً على انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، مُشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطلاب غير الملتزمين بالحضور.

في سياق متصل، تبلغ مدة الغياب في المدارس المسموح بها للطلاب وفقًا لقانون التعليم، 15 يوماً متصلة، أو 30 يوماً منفصلة، على أن تكون مدة الغياب المسموح بها، بسبب عذر قهري، أو تعرض التلميذ لأي حالة من الإعياء، وفي حال تجاوز الطالب نسبة الغياب المسموح بها في حضوره إلى المدرسة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

حقيقة حظر التبرعات النقدية بالمساجد

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن صدور قرار بحظر التبرعات النقدية بالمساجد مع التوجيه بالتبرع من خلال حسابات بنكية بهدف إنفاقها على تمويل المشروعات القومية بدلاً من الأغراض المخصصة لها، غير صحيح.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإنفاق تبرعات المساجد الواردة عبر الحسابات البنكية على تمويل المشروعات القومية بدلاً من الأغراض المخصصة لها، وأن أموال التبرعات سواء الواردة على حساب صندوق عمارة المساجد أو حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل تخضع للرقابة، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، سواء لإعمار المساجد أو لخدمات رعاية الفقراء والمساكين، دون استغلالها في أي أغراض أخرى، مُشددةً على أن الهدف الرئيسي من القرار هو التنظيم الدقيق لآليات جمع التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، بحيث لا يُسمح لأي شخص بجمع أي أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وكذلك عدم السماح بوضع أي صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور، الأمر الذي يسهم في تعزيز المدفوعات غير النقدية والسيطرة على أية تجاوزات، خاصة أن صناديق التبرعات بوضعها الحالي تعاني من مشكلات وتجاوزات سواء فيما يخص المساجد أو مجالس إداراتها، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لذلك القرار.

حقيقة نقص السلع والمنتجات الزراعية

قال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن نقص السلع والمنتجات الزراعية بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، غير صحيح.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نقص في السلع أو المنتجات الزراعية بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية، مُشددةً على توافر كافة السلع والمنتجات الزراعية بما فيها الخضر والفاكهة ومنتجات الدواجن واللحوم وغيرها من السلع الغذائية الزراعية بالأسواق وجميع فروع ومنافذ الوزارة على مستوى الجمهورية دون وجود نقص بأي منها، مع انتظام ضخ كميات إضافية منها لزيادة المعروض، ولضمان استقرار أسعارها.

حقيقة تأجيل العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات"ACI

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولت به بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إصدار قرار بتأجيل العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات"ACI" لمدة 3 أشهر إضافية بعد بدء تطبيقها الإلزامي في أكتوبر 2021، غير صحيح.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بتأجيل تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وأنه تم بالفعل بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" منذ أول أكتوبر 2021، ولن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال منظومة "ACI"، مُشيرةً إلى أن المنظومة تسير بشكل جيد ومنتظم بكافة الموانئ البحرية المصرية دون أي عوائق، وقد شهدت إقبالاً متزايداً من قبل المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، حيث تجاوز عدد المسجلين بهذه المنظومة 11 ألفاً من المستوردين، وكذلك سجل أكثر من 50 ألفًا من المصدرين الأجانب لمصر حسابات إلكترونية على منصة "بلوك تشين" منذ الإطلاق التجريبي للمنظومة في أبريل الماضي وحتى الآن.

حقيقة صرف 25% من المقررات التموينية فقط

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما نشر بشأن إصدار قرار بصرف 25% فقط من المقررات التموينية المخصصة لأصحاب بطاقات الدعم التمويني تزامناً مع موجة ارتفاع الأسعار العالمية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء - في بيان له اليوم - أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار قرار بصرف 25% فقط من المقررات التموينية المخصصة لأصحاب بطاقات الدعم التمويني تزامناً مع موجة ارتفاع الأسعار العالمية، وأن معدلات صرف السلع التموينية تسير بشكل منتظم وطبيعي وكالمعتاد شهرياً، حيث يتم صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً للفرد، دون أي اقتطاع أو انتقاص، مع ضخ كميات وفيرة منها بمنافذ الصرف وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، لضمان انتظام عمليات الصرف.