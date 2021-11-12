مياه الجيزة: قطاع الخدمة عن مناطق تابعة لـ 4 أحياء في هذا التوقيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن المناطق التابعة للأحياء التالية (الوراق – شمال الجيزة – العجوزة – بولاق الدكرور)، اعتباراً من الساعة ١٢ منتصف ليل السبت وحتى السادسة صباحا.

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة سبب الانقطاع إلى تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لخط المياه قطر٦٠٠مم بشارع المطار، الأمر الذي يتطلب غلق المياه للخط قطر ١٢٠٠مم لتغيير المحابس قطر (١٢٠٠مم - ٦٠٠مم ) القائمة وربط الخط قطر ٦٠٠ مم الجديد على الخط القائم قطر ١٢٠٠ مم بميدان الشجرة، وذلك لاستكمال أعمال غسيل الخط.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة.

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة المواطنين الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي لطلب سيارات مياه.