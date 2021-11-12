شاب يقتل عمته ويُلقي جثتها في المصرف بقنا: "رفضت تديني فلوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة العثور على جثة مُسنة بقنا وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى مركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا بلاغا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها جثة إحدى السيدات "مسنة"، مقيمة بدائرة المركز وبها جرح بالرقبة.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا أن وراء ارتكاب الواقعة "نجل شقيق المجني عليها".

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بقيامه بالتعدي على المجني عليها بالضرب بقطعة خشبية قام بالتخلص منها بإلقائها بأحد المصارف المائية، لرفضها إعطائه بعض المبالغ المالية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.