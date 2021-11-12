مصر تستضيف قمة المناخ.. الطيب: الأزهر مستعد لعقد اجتماعات تحضيرية على مستوى قادة الأديان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن اختيار مصر لاستضافة المؤتمر المقبل للمناخ COP27؛ انعكاس للدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميًّا ودوليًّا.

وأضاف في منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الجمعة:"أهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هذا الإنجاز المستحق، وأعلن استعداد الأزهر لعقد الاجتماعات التحضيرية لهذه القمة المهمة على مستوى قادة الأديان؛ لتعزيز المسؤولية المشتركة لمواجهة التغير المناخي.

وتستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ في ٢٠٢٢، وذلك بعد أن تم اعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو المنعقد حاليا.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في كلمتها بمؤتمر جلاسكو نيابة عن الحكومة المصرية، عن تقديرها لجميع الوفود وخاصة الأطراف الأفريقية على ثقتهم ودعمهم لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف القادم، وجمع جهود العالم لمواجهة تحدي تغير المناخ، الذي لا يفرق في تأثيراته بين الدول، ويتطلب إجراءات متعددة الأطراف نشطة وديناميكية وتعاونية بين الجميع.