الطقس.. مركز التنبؤ بالفيضان: أمطار تصل للسيول على هذه المناطق غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، التنبؤ الخاص بحالة الطقس والأمطار خلال اليوم وغدا.

وأكد المركز، أنه في الفترة من ١٢ إلى ١٤ نوفمبر حدوث أمطار غزيرة قد تتحول إلى سيول، على بعض المناطق.

وأشار المركز في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، الجمعة، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر وحلايب، كما يلي:

السبت ١٣نوفمبر:

من المتوقع سقوط أمطار غزيرة قد تؤدي إلى سيول بمناطق السواحل الجنوبية للبحر الأحمر ومنطقة حلايب وشلاتين وجنوب الصعيد.