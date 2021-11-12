جون كيري يشيد بدور مصر المحوري.. ويبحث التعاون الثنائي لدعم قضايا المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالمبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، جون كيري، والوفد المرافق له، لتهنئة مصر باستضافة مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية القادم COP27 وذلك على هامش مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف السادس والعشرون لاتفاقية التغيرات المناخية Cop26 المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة.

وأعرب المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ عن سعادته باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية السابع و العشرون COP27 على أرضها العام القادم عن افريقيا وهو ما يعود بكثير من الفوائد على قضية التغيرات المناخية عالميا نظرا لدور مصر المحوري فى التوفيق بين الدول بما يخدم قضية التغيرات المناخ عالميا ويحقق طموحات الدول الأفريقية في التنمية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية الدور الأمريكي في دعم العمل المناخي والمفاوضات وخطة تنفيذها عالميا لخدمة العمل المناخي وخاصة قضايا التمويل وحشد الجهود وتبادل الخبرات للتصدي لآثار التغيرات المناخية.

كما تناول اللقاء جهود مصر الدولية المبذولة خلال المؤتمر الحالي ومدى التقدم المحرز في المفاوضات والمخرجات المتوقع الوصول لها وخاصة مع رئاسة مصر والسويد لتيسير أعمال جلسات التمويل لتحقيق التوزان وتقريب وجهات النظر الدولية للخروج بقرارات تخدم العمل المناخي عالميا.

كما تناول اللقاء دعم سبل التعاون بين البلدين بملف التغيرات المناخية حيث تم الاتفاق على مناقشة التعاون في مجال التغيرات المناخية ودعم العمل المشترك خلال زيارة المبعوث الأمريكي لمصر الفترة القادمة.