الأوقاف: إزالة صناديق التبرعات من المساجد بـ 24 مديرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، انتهاء 24 محافظة من رفع صناديق التبرعات، مشيرا إلى أنه وجار العمل على إنهاء رفع ما تبقى من الصناديق بمحافظات:"القاهرة والجيزة والقليوبية".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة والعاملين سرعة رفع أي صناديق متبقية من صحن المسجد لحين إنهاء إجراءات فتحها بمعرفة اللجان المشكلة، مشيرة إلى أنه سيتم قبل الاثنين المقبل إعلان قائمة مساجد النذور وتحديد عدد صناديق كل منها وأماكن وضعها.

وشددت على اتخاذ أقصى عقوبة قانونية تجاه أي مخالف للتعليمات، واعتبار وضع أي صندوق بغير مساجد النذور التي تحددها القائمة جمعًا للمال خارج إطار القانون، على أن يتم تحديد رابط إلكتروني للإبلاغ عن وجود أي صناديق بأي مسجد غير مساجد النذور، أو جمع أي شخص لأية أموال بأي مسجد سوى الدفع غير النقدي من خلال الحسابات المخصصة لذلك سواء الحسابات بالبنك المركزي:

1. حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم ( 9/80274/450/9).

2. حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم (9/78899/450/9).

3 ـ حسابات مجالس الإدارات المعتمدة والتي سنعلن عنها أيضًا.

وأكدت أنه لن يسمح بفتح أي حساب سوى الحسابات الرسمية المعتمدة، والتي سيتم نشرها على موقع الوزارة، على أن يتم الإعلان عنها في لوحة إعلانات المسجد.

​