خلص على بنته وعشيقها بالـ "ساطور".. كواليس جريمة الأب ونجله في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة العثور على جثتين بأسيوط وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط من بعض الأهالي بالعثور على (جثتين) بأحد الطرق بدائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين وجود جثتين لكلٍ من (إحدى السيدات – أحد الأشخاص) وبهما جروح متفرقة بالجسم.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من (والد الأولى – وشقيقها ، مقيمان بدائرة المركز) لاكتشافهما وجود علاقة بين الأولى والثاني.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة لوجود علاقة غير شرعية بين الأولى والثاني وبتاريخ الواقعة قام المتهمان باستدراج المجني عليه "الثاني" لمكان العثور وقام بتوثيق يديه والتعدي عليه بسلاح أبيض "ساطور" كان بحوزة أحدهما ثم قام أحدهما بالتعدي على المجني عليها بذات الأداة، وتم بإرشادهما ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.