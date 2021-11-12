سدد ديونه بالـ "فوتوشوب".. حيلة شاب للتهرب من دفع قيمة قروض شخصية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران":

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير مستندات مخالصة تفيد بسداد قيمة قروض شخصية للبنك.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدمياط) بتزوير مستندات منسوبة لأحد البنوك عبارة عن شهادات مخالصة تفيد قيامه بسداد قيمة قروض شخصية بقيمة (400 ألف جنيه) سبق له الحصول عليها من بعض البنوك خلافا للحقيقة وتقديمهم ضمن الأوراق والمستندات المقدمة منه لمسؤولي البنك بقصد الحصول على قرض شخصي قيمته (ثلاثمائة ألف جنيه مصري).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبحوزته (شهادتين منسوبتين صدورهما لبعض البنوك مزورتين بالكامل ) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامه بتزوير المستندات المضبوطة عن طريق استخدام برنامج "الفوتوشوب" وتحميله على هاتفه المحمول وطباعته بإحدى مقاهي الإنترنت للحصول على القرض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.