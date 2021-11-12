ثالوث الشر قتل براءة طفلة كرداسة.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

الأم وزوجها وشقيقه، ثالوث شر ثبت تورطهم في قتل الطفلة "حبيبة" ذات الخمس سنوات وإلقاء جثتها بمدخل مخزن بكرداسة. تبلغ لمركز شرطة كرداسة بالعثور على جثة لطفلة مجهولة وسط كمية من الأخشاب بمدخل مخزن أخشاب أسفل عقار بدائرة المركز وبها سحجات وكدمات وحروق متفرقة "آثار تعذيب" وما قرره (نجار، مقيم بدائرة المركز) أنه أثناء فتح المخزن محل عمله عثر على الطفلة بمدخل المخزن على النحو المشار إليه.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر إلى تحديد شخصية المجني عليها، وأن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "والدتها وزوجها وشقيقها" لاثنين منهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم برئاسة الرائد معتصم رزق رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة. قررت والدة المجني عليها أن زوجها دائم التعدي على الطفلة بالضرب بدعوى تهذيبها وتقويمها، وأضافت أنه بتاريخ الواقعة تعدى زوجها على الطفلة بالضرب وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها وخشية المساءلة اتفقا على التخلص منها وإلقائها بمحل العثور بمساعدة شقيقها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.