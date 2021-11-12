"خلصت على جوزها بدون نقطة دم".. تفاصيل مقتل زوج غدرًا في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالدقهلية وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من إحدى السيدات وشقيق زوجها، مقيمان بدائرة المركز بغياب زوج الأولى وشقيق الثاني "حداد مسلح بإحدى شركات المقاولات" حيث توجه المتغيب لإخلاء طرفه من العمل بالشركة الكائنة بمحافظة الإسكندرية، وأنه كان على تواصل هاتفي مع زوجته على فترات متقطعة وانقطع الاتصال به، وفي وقت لاحق ورد إليها اتصال أخبرها خلاله المتصل أن المتغيب طرفه لوجود خلافات مالية بينهما وطلبه الحصول على فدية مالية نظير إطلاق سراحه.

كشفت تحريات فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد "المتصل" وتبين أنه (حداد ، مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية) وارتباطه بعلاقة صداقة بالمتغيب وكذا ارتباطه بعلاقة بزوجة المتغيب.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور وبمواجهته قرر بقيامه بقتل المتغيب وعلم زوجته بذلك وأنها كانت ترغب في التخلص منه لسوء معاملته لها.

المتهم استدرج المجني عليه بدعوى مساعدته في التنقيب عن الآثار بقطعة أرض زراعية مملوكة له بناحية دائرة المركز، ولدى وصوله قدم له زجاجة عصير أعدها مسبقا وبداخلها أقراص مخدرة وعقب تناول المتغيب للعصير وشعوره بحالة إعياء قام بالاعتداء عليه مما أدى إلى وفاته، وأرشد عن الجثة بالمكان المشار إليه، وكذا (الهاتف المحمول وبداخله الشريحة المستخدمة في المساومة - حافظة نقود خاصة بالمجني عليه).

وبمواجهة زوجة المجني عليه أيدت ما جاء بأقوال المتهم وأضافت أنها ادعت على خلاف الحقيقة بأن المجني عليه كان يتواصل معها تليفونيا على الهاتف.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.