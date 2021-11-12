بـ"مخدرات وسلاح".. ليلة سقوط عصابة سرقة السيارات في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالإسماعيلية تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات.

تلقى قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغًا من شخصين، مقيمان بدائرة القسم يفيد باكتشاف كلٍ منهما سرقة سيارته الخاصة أثناء توقفهما أسفل مسكن كلٍ منهما.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعتين (3 أشخاص ، سيدة - "لهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارتين المُبلغ بسرقتهما.. وبحوزتهم ( كمية لمخدر البانجو - مقص حديدي- سلاح أبيض "سكين")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعتين المشار إليهما وحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما أضافوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك، كما أضافوا بقيامهم بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم وأرشدوا عن السيارتين المستولى عليهما.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.