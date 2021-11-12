سعر القمح.. كيف استقبلت وزارة الزراعة قرار الزيادة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن تحديد الحكومة تسعير إردب القمح بـ820 جنيهًا وقبل موعد الزراعة بـ5 أيام هي سابقة الأولى من نوعها للتأكيد على ضرورة دعم المزارع، موضحًا أن توقيت القرار يعد ضمانة جيدة لعملية تسويقه وتعظيم وحدة إنتاج المساحة المنزرعة.

وحددت الحكومة أمس سعر توريد القمح المحلي للموسم 2022/2021 بمبلغ 820 جنيهًا للأردب، درجة نظافة 23.5 قيراط، عن سعر الموسم الماضي الذي سجل 725 جنيهًا للأردب.

وأضاف "الشناوي"، في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، إن الزيادة هذا العام بلغت نحو 100 جنيه لإرداب الواحد بحيث أن هذه الزيادة تعتبر ربحًا حقيقيًا، مشيراً إلى أن المستهدف هذا العام يبلغ 3 ملايين ونصف المليون فدان، حيث يأتي مع مطلع زراعة موسم القمح فى 5 نوفمبر ويستمر لمدة 15 أو 20 يومًا.

وتابع: "العام الماضي حقق الفدان 19 إرداب، مؤكدًا على أن العام الجاري سوف ترتفع هذه الإنتاجية من خلال التزام المزارع بالإرشادات الصحيحة خلال الزراعة التي تنطلق في 15 نوفمبر حتى الحصاد".

وأشار رئيس قطاع الخدمات، حول إنخفاض معدل استيراد القمح من الخارج، إلي أن عملية الاستيراد مستمرة نتيجة لعدم التوسع في محصول على حساب الأخر، مضيفاً : أن استراتيجية الدولة المصرية هي التوسع التدريجي من خلال زيادة المساحات وتعظيم وحدة الإنتاج؛ مما يعزز فرضية خفض فاتورة الاستيراد من الخارج.

يذكر أن سعر توريد أردب القمح فى الموسم الماضى كان 725 جنيهًا درجة نظافة 23.5 قيراط، وتم توريد نحو 3 ملايين طن قمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لإنتاج الخبز المدعم.