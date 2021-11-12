الداخلية تنفي قيام شرطي بالتحرش بسيدة داخل منزلها بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو تزعم خلاله إحدى السيدات قيام قوة من وحدة مباحث مركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية بإقتحام منزلها وضبط زوجها وسرقة قرطها الذهبى ومبلغ مالى وهاتفى محمول .

ووفقا لبيان الوزارة، ادعت السيدة محاولة أحد أفراد القوة التحرش بها ، وتحرير محضر مخدرات لزوجها دون وجه حق.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله بمقطع الفيديو من إدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (2) الجارى عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال قيامهما بترويج المواد المخدرة "الهيروين" بدائرة المركز (لأحد الأشخاص "زوج السيدة المشار إليها بمقطع الفيديو") بقصد الإتجار حيث ضبط بحوزة الشخصين (20 لفافة من الهيروين المخدر – مبلغ مالى - سلاح نارى "فرد خرطوش" – عدد من الطلقات – دراجة نارية – هاتفى محمول) وبحوزة زوج السيدة المشار إليها (100 لفافة من الهيروين المخدر – كمية من مخدر الآيس – هاتف محمول – مبلغ مالى – دراجة نارية).. وبمواجهتهم إعترفوا بالإتجار فى المواد المخدرة.