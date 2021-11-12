بـ150 كيلو بانجو و30 كيس حشيش.. ليلة سقوط "إمبراطور الكيف" في أطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ضربة أمنية ناجحة وجهها رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإحباط ترويج شحنة هائلة من المواد المخدرة بمركز أطفيح جنوب المحافظة.

معلومات وردت إلى العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب باتجار أحد الأشخاص في المواد المخدرة، وأنه بصدد ترويج شحنة كبيرة على عملائه بنطاق المحافظة.

فريق بحث رفيع المستوى شكله اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، تركزت جهوده على تتبع نشاط المهم وخط سيره على مدار الساعة انتظارًا لـ"ساعة الصفر".

بالعرض على اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الجيزة، وجه بضبط المتهم في حالة تلبس تنسيقًا مع قطاع الامن العام بقيادة اللواء علاء سليم.

عقب تقنين الغجراءات، تمكنت مأمورية بقيادة المقدم محمد سعيد رئيس مباحث أطفيح ومعاونه الرائد عبد الحليم الجيار من ضبطه وبحيازته 45 لفافة بانجو تزن نحو 150 كيلوجرامًا و30 كيسا من مخدر الحشيش تزن 3 كيلو جرامات ومبلغ مالي وهاتف محمول.

أمام اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة، أقر المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الترويج، والمبلغ حصيلة البيع والهاتف للاتصال لعملائه.

جرى تحريز المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.