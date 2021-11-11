رغم خسائر كورونا.. "الإياتا": دول الشرق الأوسط بذلت جهدًا كبيراً لإعادة حركة الطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلن ويلي والش المدير رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا"، عن خسائر شركات الطيران بعام 2020، والتي بلغت 138 مليار دولار، وستنخفض إلى 52 مليار دولار هذا العام، قائلا :"نتوقع مزيدًا من الانخفاض إلى مبلغ 12 مليار دولار في عام 2022؛ وحتى ذلك الوقت، ستكون الخسارة التي وصلت للقطاع بسبب الجائحة إلى 201 مليار دولار.

وأضاف فيما يخص شركات الطيران بالشرق الأوسط ، تقدر الخسارة الكلية بمبلغ 6.8 مليار دولار لهذا العام، مع تحسن حتى مبلغ 4.6 مليار دولار للعام المقبل.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماعات الجمعية العامة الرابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة، وأكد والش أن كل من "الاياتا" والاتحاد العربي للنقل الجوي شريكان هامان في صناعة النقل الجوي.

وتابع والش في كلمته أما قطاع الشحن الجوي: "شهدنا معدلات أكبر من مستوياته ما قبل الأزمة بنسبة 9%، وفي الشرق الأوسط بنسبة 18%، لأن قطاع الشحن الجوي شريان حياة للكثيرين ممن يقومون بإيصال اللقاحات وتجهيزات الوقاية الشخصية والمعدات الطبية وحتى التجارة الإلكترونية"، وبذلك حققت الكثير من شركات الطيران إيرادات عالية بسبب الشحن الجوي، وأدت الخطوط القطرية وطيران الإمارات وطيران الاتحاد دورًا هامًا في تنفيذ هذه المهمة حيث واصلت رحلاتها طوال فترة الأزم.

وأضاف "والش"، بالنسبة لقطاع نقل الركاب، تمت استعادته للحركة بسرعة، خاصة وأن الحكومات لم تقم بفرض قيود على السفر، حيث تتوقع الأسواق المحلية بلوغ نسبة 75% من مستوياتها ما قبل الأزمة بحلول نهاية هذا العام، لكن بما يخص السفر الدولي فحسب ما نرى من استمرارية قيود السفر، سوف يبلغ نسبة 22%، بينما نتوقع للأسواق الداخلية أن تقارب ما كانت عليه بعام 2019 بحلول العام المقبل، إلا أن السفر الدولي سيصل إلى نسبة 44% فقط.

وقال "والش"،: "لقد بذلت المنطقة جهدًا كبيرًا لإعادة تأسيس الربط، حيث قامت أغلب دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط عامة باستعادة الربط مجددًا إلى أسواقها الرئيسية، إذ تم رفع الحظر عن الرحلات واستعادت كل من الإمارات والأردن والبحرين وعُمان والسعودية خدماتها لما يزيد عن 70% من شبكاتها"، كما كانت قبل الجائحة فقد بلغ الربط في المنطقة خلال شهر سبتمبر الماضي نسبة 49% مقارنة بما كانت عليه المعدلات قبل الأزمة، ومن شأن فتح المسار مع تايلاند وأستراليا والولايات المتحدة خلال هذا الشهر أن يساعد أكثر في تعزيز هذا الربط.

وأشار إلى أن المنطقة رائدة في تنفيذ جواز سفر "الاياتا"، وتقوم كل من شركات طيران الإمارات وطيران الاتحاد وطيران الجزيرة والخطوط القطرية بطرح الوثيقة بشكل تدريجي عبر شبكتها تمامًا، كما تعمل 7 خطوط جوية أخرى رائدة في المنطقة مع هذا المنتج، بالإضافة إلى قيام الحكومات في الشرق الأوسط بأداء دورٍ رياديٍ في هذه المنطقة.