​الصحة: سيطر على السكر بدون علاج في 4 خطوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، إنفوجرافيك يكشف كيفية السيطرة على مرض السكر.

وقالت الوزارة: "كيف تسيطر على مرض السكر؟ يمكنك التوجه لأقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي للكشف والعلاج مجانًا".

وجاءت الخطوات على النحو التالي:

1- تناول الأغذية الصحية قليلة السكريات والنشويات والدهون.

2- ممارسة الرياضة.

3- شرب كميات كافية من الماء.

4- الحفاظ على الوزن الصحي.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "اعرف أقرب وحدة صحية عن طريق تطبيق صحة مصر".