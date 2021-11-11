فخر الصناعة.. تكريم رئيس العربية للتصنيع في منتدى الاتحاد الإفريقي للقطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

كرّم منتدى مؤتمر الاتحاد الأفريقي للقطاع الخاص، الذي انطلقت فعالياته اليوم تحت شعار "صنع في أفريقيا"، الفريق "عبدالمنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بجائزة فخر الصناعة الأفريقية.

يذكر أن مؤتمر الإتحاد الأفريقي للقطاع الخاص ،ينظمه مجلس الأعمال الأفريقي بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين وتستضيفه بالقاهرة الجمعية المصرية لسيدات الأعمال في الفترة من ١٠-١٢ نوفمبر ٢٠٢١ بالتعاون مع المؤتمر الأفريقي لريادة الأعمال للمرأة والشباب.

وشهدت فعاليات المؤتمر اليوم حضورًا مكثفًا من عدد من الشخصيات الهامة، ومنهم الدكتورة" أماني عصفور" رئيس مجلس الأعمال الأفريقي، والسفير ألبرت موشانـجا، رئيس مفوضية شئون التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين، لجنة الاتحاد الأفريقي والدكتور" بنديكت أوراما" رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم Afriexim )، و ستيفن كارينجي مدير قسم التجارة والتكامل الإقليمي بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الأفريقية والمعنيين بالشأن الأفريقي.

وفي إطار تكريم رئيس العربية للتصنيع، أكد الفريق "التراس" على أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضعت التعاون مع الأشقاء الأفارقة في صدارة اهتماماتها، إيمانًا منها بأن أفريقيا تستحق بثراوتها الطبيعية والبشرية أن تكون واحة للاستثمارات العالمية.

وأضاف أن هذا الاهتمام يمتد عبر كل الوزارات والكيانات والمؤسسات فى مصر، مشيرًا إلى أننا في الهيئة العربية للتصنيع نتشرف بإنجاز عدد ضخم من المشروعات وتدريب الكوادر البشرية الأفريقية وإبرام الاتفاقيات والعقود والدخول بها إلى حيز التنفيذ مع افريقيا، وفق مبدأ الشراكة الرابحة لكل الأطراف، وايضا مبدأ العدالة والتقدير المستحق لقدرات ثروة افريقيا الفكرية والبشرية والطبيعية.

كما أكد "التراس" على رسالة هامة لكل الأطراف الحاضرة تحت مظلة مجلس الأعمال الأفريقى،تتعلق بأهمية تحويل كلمات التقدير والثناء إلى طموح كبير وعمل لزيادة رصيد الاستثمار والإنتاجية، مشيرًا إلى أن أفريقيا لابد أن تأخذ مكانتها المستحقة على خريطة العالم وتصبح شريكاً فعالً في الاقتصاد العالمي.