واعظ بالأزهر: اللقاءات التوعوية بالمقاهي الثقافية يحضرها بعض الشباب القبطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال شريف أبو حطب، واعظ في الأزهر الشريف، إن اللقاءات التوعوية بالمقاهي الثقافية لا تقتصر على المسلمين فقط، بل يشارك فيها بعض الإخوة الأقباط ويطرحون الأسئلة للاستفسار عنها.

وأضاف أو حطب في تصريحات لـ"الخليج 365"، الخميس، أن أحد الشباب الأقباط في لقاء توعوي بالمقاهي أراد الاستفسار عن قوله تعالى "إن الله وملائكته يصلون على النبي"، وتعجب من قيام المولى عز وجل من أداء الصلاة، ولم يكن يعرف أن المقصود بالصلاة هنا هي الدعاء.

وأشار إلى أن اللقاءات التوعوية لاقت إعجاب الكثير من المواطنين، لدرجة أن المشاركين فيها من الشباب كانوا يستدعون أصدقائهم المجيء والاستماع للقاء، لافتًا إلى أن معظم أسئلة الشباب تتمحور حول إدمان وسائل التواصل الاجتماعي.

ونوه إلى أن اللقاءات تعالج إحباطات الشباب وتحثهم على العمل والجد والاجتهاد، والمسؤولية الجماعية والفردية، ومن كثرة التنوع في القضايا اعتقد بعض الحاضرين قال لنا بعض الحاضرين:"وكأنكم تقصدون المشكلات التي أعاني منها".

وتابع:"الكثير من الشباب يسأل عن الانتحار والإلحاد بسبب انتشارهما كثيرا خلال الفترة المقبلة"، متابعا:"لم نتطرق لحكم الجلوس على المقاهي طالما كان بضوابط معينة، ونجلس المقهى ونتناول بعض المشروبات كباقي الشباب".

كان الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وجه مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية بضرورة تكثيف برامج التوعية الميدانية للوعاظ والواعظات، خاصة التي تحقق اتصالًا مباشرًا مع الجمهور بما يدعم استراتيجية الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والتي تتعلق بقضية الوعي لدى الناس.