ضبط 20 طن عصائر مجهولة المصدر داخل مصنع بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
داهمت مأمورية من مباحث التموين بالجيزة مصنع عصائر بدون ترخيص بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة.
أمكن ضبط المدير المسئول؛ لاتهامه بتصنيع العصائر مستخدمًا خامات ومستلزمات إنتاج رديئة الصنع وطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عثر بداخل المصنع على كميات من مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية بلغت 20 طنًا و191 كيلو جرامًا جميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات.
جاء ذلك فى إطار جهود مباحث التموين بالجيزة لتشديد الرقابة على تصنيع كافة الأغذية والتصدى لحالات الغش التجارى.