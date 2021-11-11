ضبط 20 طن عصائر مجهولة المصدر داخل مصنع بأبو النمرس

جاء ذلك فى إطار جهود مباحث التموين بالجيزة لتشديد الرقابة على تصنيع كافة الأغذية والتصدى لحالات الغش التجارى.

عثر بداخل المصنع على كميات من مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية بلغت 20 طنًا و191 كيلو جرامًا جميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات.

أمكن ضبط المدير المسئول؛ لاتهامه بتصنيع العصائر مستخدمًا خامات ومستلزمات إنتاج رديئة الصنع وطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

داهمت مأمورية من مباحث التموين بالجيزة مصنع عصائر بدون ترخيص بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية