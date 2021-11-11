مصرع عنصر إجرامى عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

لقي أحد العناصر الإجرامية الخطرة بالفيوم مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم قيام (أحد العناصر الإجرامية - سبق إتهامه فـى 45 قضية أبرزهم "إطلاق أعيرة نارية - قتل - سرقة بالإكراه "، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضيتى "إطلاق أعيرة نارية - قتل " - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من إحدى المناطق الزراعية بالناحية سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قوات الأمن المركزى ومجموعات من قوات الأمن تم إستهداف المذكور ، ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف.. أسفر ذلك عن مصرعه وعثر بجواره على (بندقية آلية - طبنجة – 3 خزينة - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة) ، وكذا (كيلو جرام من مخدر الإستروكس – كمية من مخدرى الهيروين والشابو – مبلغ مالى - هاتف محمول - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية")

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة خاصة حائزى ومتجرى المواد المخدرة والمطلوبين فى أحكام جنائية.