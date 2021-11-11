أكبر منتج عالمي.. محافظ الجيزة يطلق فعاليات مهرجان الواحات البحرية للتمور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مهرجان الواحات البحرية الأول للتمور والمقام خلال الفترة من 11 لـ 13 نوفمبر الجاري، بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور محمد علي، سفير دولة اليمن، ومحمد تميمي، المستشار الاقتصادي لسفارة السعودية، ونائب سفير دولة إندونيسيا.

وقال محافظ الجيزة، إن المهرجان يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر فهي أكبر منتج للتمور على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مهرجان التمور بالواحات البحرية تقام فعالياته بمشاركة أكثر من 80 عارضا من مصر وعدد من الدول العربية المنتجة للتمور.

وأشار المحافظ إلى أن المهرجان يأتي استكمالاً للتعاون المثمر مع الغرفة التجارية بالجيزة لتسليط الضوء ودعم قطاع التمور بالواحات البحرية لما له من أهمية كبيرة حيث تعد المدينة إحدى أكبر مراكز إنتاج التمور والتي تتمتع بجودة إنتاجيتها ويوجد بها أكثر من 2 مليون نخلة تنتج 30 ألف طن تمور ويقوم على أعمال التصنيع الخاصة بها 37 مصنعا ومحطة تعبئة مما يجعل من صناعة التمور أهم مصادر الدخل التي يعتمد عليه أغلب الأسر بالواحات البحرية.

ولفت راشد إلى التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة مما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية إلى جانب تنشيط مختلف القطاعات الواعدة التي تمتاز بها المدينة من مقومات سياحية مؤكدًا على أنه سيتم متابعة عقد المهرجان بشكل سنوي لدعم ذلك القطاع الحيوي.

وقال اللواء أحمد راشد إن الدولة المصرية خلال الـ 7 سنوات الأخيرة في ظل توجيهات القيادة السياسية شهدت قفزة تنموية في مشروعات التنمية والاهتمام بتحسين كافة دعائم الاقتصاد والارتقاء بحياة المواطن ومستوى معيشته الأمر الذي أدى إلى تعزيز سبل التنمية.

ووجه محافظ الجيزة الشكر لأصحاب المصانع المشاركة والقائمين على تنظيم فعاليات المهرجان في أولى دوراته والذي يعد بادرة لتسليط الضوء على مختلف منتجات الواحات البحرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها والتي يأتي على رأسها زراعة التمور والتي تمتاز تمورها بجودة تؤهلها لاحتلال القمة في إنتاج العديد من الأنواع ليس على مستوى مصر أو دول الشرق الأوسط فحسب بل على مستوى العالم وذلك لجلب الاستثمارات وتعزيز صادراتها لتعم الفائدة جميع ربوع المدينة وقراها.

وشملت فعاليات المهرجان تفقد أروقة الشركات والعارضين من المتخصصين في قطاع التمور وعروض فنون شعبية لبيت ثقافة الباويطي عن التمور بالإضافة إلى توزيع جوائز مسابقة أفضل عبوة ومزرعة ومصنع لإنتاج التمور.

حضر فعاليات المهرجان إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ للمراكز والمدن، والمهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، ومحمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، والنائبة غادة علي، عضو مجلس النواب، والدكتور صبري شاكر، رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، وممثلي وزارة التجارة والصناعة والسياحة، ومديري المديريات الخدمية.