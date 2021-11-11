رئيس جامعة الأزهر يشهد تخريج الدفعة العاشرة من القيادات الأكاديمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

شهد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الخميس، حفل تخريج الدورة التدريبية العاشرة المنعقدة بمقر مركز الأزهر للتدريب والتطوير، والمعتمدة من جامعة كامبردج، للقيادات الأكاديمية بكليات القاهرة والأقاليم؛ لصقل مهاراتهم في مختلف المجالات.

وقال المحرصاوي، إن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، حريصة على تنمية مهارات ورفع قدرات منسوبي الجامعة في مختلف التخصصات في مجالات: التخطيط الإستراتيجي، وإدارة الأزمات، وتنمية مهارات القيادة والتواصل الفعال.

وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من عقد هذه الدورات التدريبية هو إعداد وتجهيز كوادر بشرية تكون قادرة على القيادة؛ إيمانًا بأن شباب اليوم هم رجال الغد وقادة المستقبل.

ووزع رئيس الجامعة، الشهادات على القيادات الأكاديمية، وتم التقاط الصور التذكارية، موجهين الشكر والتقدير على هذه الدورة التدريبية التي أفادوا منها إفادة عظيمة.

وعقد مركز الأزهر للتدريب والتطوير، العديد من الدورات التدريبية بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، إضافة لعقد دورات لأعضاء هيئة التدريس بقطاع كليات: الطب البشري، وطب الأسنان.

يأتي ذلك ضمن متابعة رئيس جامعة الأزهر الدائمة والمستمرة لجميع الأنشطة والتدريبات لأعضاء هيئة التدريس للنهوض والارتقاء بمستواهم، وانعكاس ذلك إيجابيًّا.

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