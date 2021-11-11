إزالة صناديق التبرعات.. الأوقاف توجه تحذيرا شديد اللهجة لمديري المديريات - مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

وجهت وزارة الأوقاف، تحذيرا لمديري المديريات بشأن صناديق التبرعات بالمساجد، بعد صدور قرار بإزالتها.

وعممت وزارة الأوقاف، منشورا بجميع المديريات، أكدت فيه على ضرورة التنبيه على مديري الإدارات برفع جميع صناديق التبرعات الموجودة بصحن المساجد أو محيطها، عدا صناديق مساجد النذور.

ونص المنشور على الاحتفاظ بجميع الصناديق بغرفة الإمام بالمسجد أو بمقر الإدارة التابع لها لحين فتحها بمعرفة اللجان المختصة بذلك المشكلة لهذا الغرض.

وشددت وزارة الأوقاف على رفع جميع الصناديق من صحن أي مسجد أو محيطه أو ملحقاته فورا، في موعد أقصاه اليوم الخميس، على أن تنتهي اللجان من عملها في موعد أقصاه الاثنين المقبل، مؤكدة على المساءلة القانونية والتأديبية لكل من يخالف ذلك.

وطالبت وزارة الأوقاف مديري المديريات وتفتيش المتابعة بالمديرية ومفتشي المساجد بالإدارات الفرعية تكثيف المرور لمتابعة تنفيذ ذلك بكل دقة وتطبيق نص القرار 373 لسنة 2021 على المخالف، سواء من الأئمة أم مجالس الإدارات أم مفتشي المناطق المشرفين على المساجد التي ليس بها أئمة.