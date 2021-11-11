"سياحة النواب" عن اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية: خطوة ممتازة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن تكليف 5 شركات دولية متخصصة للبدء في مراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية والسياحية على مستوى الجمهورية خطوة ممتازة، وجاءت في ضوء توجيهات الحكومة لمتابعة الاستعدادات للموسم السياحي الشتوي والتأكد من مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية بكافة القواعد الخاصة باشتراطات السلامة الصحية وجودة الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى مستوى من الحفاظ على سلامة الغذاء والإجراءات الصحية بتلك المنشآت.

وأضافت نورا علي، في بيان، الخميس، أن تكليف هذه الشركات للتفتيش والرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية يهدف للتأكد من جودة وسلامة تداول الأغذية والمشروبات وضوابط السلامة الصحية والذي جاء بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية.

وقالت رئيس لجنة السياحة بالنواب إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة الفندقية التي يثبت عدم سلامتها الصحية بناء على مراجعة هذه الشركات المتخصصة والتقارير التي ستقوم بإعدادها، مضيفة أنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات القانونية المقررة في حال رصد قيام أية منشأة بالتجاوز أو الإهمال في تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية وعدم التزامها بجودة الخدمات السياحية المقدمة.

وأشارت رئيس لجنة السياحة إلى الدور المهم لوزارة السياحة والآثار وتكليفها خلال الساعات الماضية بلجان تفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية لإعادة تقييم هذه المنشآت الحاصلة على شهادة السلامة الصحية للتشغيل بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر ووفقاً لمعايير التصنيف الجديدة، وأسفرت أعمال اللجان عن تخفيض الدرجة السياحية لعدد من المنشآت الفندقية بالمحافظتين، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة جميع النزلاء والسائحين.​