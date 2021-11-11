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هجرة غير شرعية وبضائع أجنبية.. أمن المنافذ يضبط 8 قضايا تهريب في 24 ساعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات في مواجهة جرائم التهريب، ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضابا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، أبرزها (مستلزمات طبية – أحذية وملابس)، وضبط 36 قضية أمن عام، و1286 مخالفة مرورية متنوعة، وقضيتي تهريب مواد وأقراص مخدرة.

وتمكنت من تنفيذ 240 حكم قضائي متنوع، وضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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