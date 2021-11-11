"اختار مدرستك بنفسك".. ضبط سيدة تزعمت عصابة لتزوير المحررات الرسمية بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص وسيدة بالغربية لقيامهما بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات والمستندات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام سيدة لها معلومات جنائية، مقيمة بمحافظة الغربية؛ بممارسة نشاطا إجراميا في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات التعليمية وخاصة للطلاب غير الحاصلين على الدرجات التي تؤهلهم للالتحاق بمدارس مختلفة وذلك من خلال التلاعب في بيانات درجات النجاح وإثبات درجات أعلى من الحاصلين عليها وطلبات تفيد إلحاقهم بمدارس أخرى مقابل مبالغ مالية كبيرة تتحصل عليها منهم، حيث أنها تتخذ من مسكنها الكائن بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهداف المتهمة وأمكن ضبطها وبتفتيش مسكنها المشار إليه عثر على (كمية من الشهادات وبيانات النجاح وخطابات وطلبات تحويل وشهادات حسن السير والسلوك "خالية البيانات ومعدة للتزوير" - هاتف محمول بفحصه فنيا تبين وجود صور للمستندات المضبوطة) وبمواجهة المتهمة المذكورة أقرت بنشاطها الإجرامي وقيامها بتزوير المحررات الرسمية لدى مطبعة كائنة بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط (مالكها، مقيم بالغربية) وبتفتيش المطبعة تم ضبط (جهاز كمبيوتر بمشتملاته وجهاز إسكنر بفحصه فنياً تبين أنه مُحمل عليه برنامج لتعديل الأختام والأوراق ومُحمل عليه بصمات أختام شعار الجمهورية المنسوبة للجهات التعليمية والحكومية المختلفة – كمية من بيانات النجاح – كشوف بنكية - هاتف محمول بفحصه فنيا تبين وجود صور للمستندات المضبوطة).

وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه..تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.