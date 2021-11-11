عاطل يستولي على ملايين الجنيهات من مواطنين بزعم توظيفها في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتلقي مبالغ مالية من المواطنين لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المنظفات مقابل أرباح شهرية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية و 5 آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المنظفات مقابل أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد وامتنع عن رد أصول المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجراميا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم على النحو المشار إليه، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت قدرها ثلاثة ملايين جنيها من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها التي وعد بتوزيعها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون ردها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه..

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.