ضبط 11 طن مواد غذائية فاسدة بحملات بيئية في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 12 قضية متنوعة.. في مجال الطب البيطري تم 10 منشآت "معمل تفريخ ومزرعة دواجن "بدون ترخيص"، محال لتجارة الأعلاف والأسمدة والمبيدات الزراعية) بإجمالي مضبوطات (1500,23 طن و270 أمبول أدوية بيطرية- 45200 طائر- 136,2 طن أعلاف وأسمدة ومبيدات زراعية).

وفي مجال حماية البيئة تم ضبط ثلاجة لحفظ اللحوم مخزن مواد غذائية "بدون ترخيص بإجمالي مضبوطات 11 طن مواد غذائية- 800 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.