العثور على جثة شخص بجوار سلم الطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الأمن بالجيزة على جثة شخص مجهول الهوية ملقاة بجوار الطريق الدائري، الخميس.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة بجوار سلم دائري "ناهيا".

وجه اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ ومعاينة الجثة ومراجعة كاميرات المراقبة خاصة مع اعتياد نوم متعاطي المخدرات بتلك المنطقة، حسب الأهالي.

تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة بعد تحرير محضر بالواقعة.