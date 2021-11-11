"تدوير مخلفات ومُصنعات لحوم".. ضبط 9 مصانع بدون ترخيص في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت وزارة الداخلية حملة أمنية في الجيزة، استهدفت لحماية جمهور المستهلكين للتصدي لجرائم التصنيع العشوائي وإدارة المصانع غير المرخصة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بنطاق محافظة (الجيزة) استهدفت التفتيش على المصانع العشوائية والتي تدار دون الحصول على التراخيص والتي تفتقد لعوامل الأمان".

وضبطت الحملات 9 مصانع لإعادة تدوير المخلفات، أدوات بلاستيكية، محركات، مواد غذائية، مصنعات لحوم"، بإجمالي مضبوطات 923 طن مواد خام ومنتج نهائي لأدوات معدنية ومخلفات بلاستيكية وخردة حديدية مغشوشة ومقلدة ومعدة للتداول- 152،6 طن مواد خام ومنتج نهائي لمواد غذائية وحلوى أطفال مصنعة من مواد مجهولة المصدر معدة للتداول- 300 محرك بدون بيانات مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير صالحة للاستخدام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.