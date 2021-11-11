"كمين المناشي" يوقع تاجري مخدرات بـ6 كيلو حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصل ضباط مباحث منشأة القناطر جهودهم في التصدي للعناصر الإجرامية من تجار المواد المخدرة.

معلومات وردت للعقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، أكدتها التحريات باتجار شخصين لأحدهما معلومات جنائية في المواد المخدرة مُتخذين دائرة مركز منشأة القناطر مسرحاً لنشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية أشرف عليها المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشاة القناطر، من ضبطهما حال استقلالهما سيارة مُستأجرة قيادة أحدهما بدائرة المركز بحوزتهما (6 كجم من مخدر الحشيش – كمية من مخدر البانجو – ميزان حساس – مبلغ مالى).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

تحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.