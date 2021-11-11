"البضاعة في شقة النزهة".. ليلة سقوط عاطل يُروج ملابس ومُستحضرات تجميل مُهربة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار في الملابس والأحذية ومُستحضرات التجميل المُهربة خلسة من الخارج دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم الإسماعيلية) بممارسة نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال تجارة الملابس والأحذية ومُستحضرات التجميل المُهربة خلسة من الخارج دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة بالمُخالفة لأحكام القانون.

وكشفت التحريات قيام المتهم باستئجار شقة بإحدى العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة واستغلالها وكرا لمزاوله نشاطه الإجرامي ويحتفظ بداخلها على كميات كبيره من الملابس والأحذية ومُستحضرات التجميل المُهربة من الخارج بقصد بيعها لعملائه من التجار دون الاحتفاظ بالمُستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها بالمُخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه والشقة المشار إليها، وقد أمكن ضبطه وبتفتيش الشقة تم العثور على (كميات من الملابس الجاهزة والأحذية وزجاجات العطور.

وقُدرت القيمة السوقية للمضبوطات بمبلغ (750 ألف جنيه مصري) وقُدرت قيمة الرسوم الجُمركية المُستحقة لها بمبلغ (180 ألف جنيه مصري)..

بمواجهة المتهم المذكور بما أسفر عنه الضبط والتحريات أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وأبدى استعداده للتصالح مع مصلحة الجمارك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.