سكين بجوار الجثة.. المشهد الأخير في مقتل عامل على يد صديقه بكرداسة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس عن التفاصيل الكاملة لمقتل عامل غدرًا بسكين صديقه بمركز كرداسة.

تبلغ لمركز شرطة كرداسة بالعثور على جثة أحد الأشخاص بإحدى الأراضي الزراعية بدائرة المركز، وبها عدة طعنات متفرقة بالجسم، وبجواره سلاح أبيض "سكين".

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تحديد شخصية المجني عليه، وتبين أنه (عامل - مقيم بمدينة النجوم بدائرة المركز).

باستدعاء والده تعرف على الجثة وقرر أنها لنجله وأضاف بتغيبه عن مسكنهما، ولم يحرر محضرًا بغيابه لأنه مُعتاد الغياب نظراً لطبيعة عمله.

أسفرت جهود البحث التي قادها العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه (أحد الأشخاص - مقيم بذات العنوان).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة ومعاونه الرائد أحمد فايز من ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية فعقد العزم على قتله وسرقة هاتفه المحمول.

في سبيل ذلك أعد السكين المعثور عليه بمكان الواقعة واستدرج المجني عليه وتعدى عليه به فأودى بحياته واستولى على هاتفه المحمول وقام ببيعه (لمالك محل هواتف محمولة "حسن النية" - مقيم بذات العنوان)، وأرشد الأخير عن الهاتف.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.