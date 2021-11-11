النيل للتطوير العقاري تطرح مشروع نايل بيزنس سيتي أكبر ثالث برج في أفريقيا بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - م. محمد طاهر: أعلى وأكبر مدينة رأسية في افريقيا بمساحة بنائية 296 ألف متر وتشمل أطول برج إداري في أفريقيا

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أعلنت شركة النيل للتطوير العقاري، عن طرح المرحلة الأولى لمشروع نايل بيزنس سيتي، والذي يمثل أكبر ثالث برج في أفريقيا، داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير: المشروع أعلى وأكبر مدينة رأسية في أفريقيا، وسيقام على مساحة 296 ألف متر مربع، بما يعادل نحو 70.5 فدان، لافتا إلى أن المشروع يعادل حوالي 86% من مساحة برج خليفة بالإمارات، والذى تصل مساحته لـ 344 ألف متر مربع.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري، أن مشروع نايل بيزنس سيتى يعد ثاني أعلى ناطحة سحاب في مصر بعد البرج الأيقوني بارتفاع 56 دورا و٢٣٣ مترا، وهو أعلى ناطحة سحاب في مصر تابعة للقطاع الخاص ويمكن التملك.

وحول مزايا المشروع ومكوناته، قال المهندس محمد طاهر، إن المشروع يتكون من 4 أبراج منفصلة، ويضم كل مبنى 56 طابقا، بإجمالي 224 طابقا للأبراج الأربعة، لافتا إلى أن المشروع يمثل ثالث أعلى ناطحة سحاب بأفريقيا بعد البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية والذي يصل ارتفاعه لنحو 386 مترا، ثم يأتي بعده في المركز الثاني برج ليوناردوا بجنوب أفريقيا بارتفاع 234 مترا، قيما يأتي مشروع الشركة نايل بيزنيس ستى بمصر في المركز الثالث على مستوى القارة بارتفاع 233 مترا.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن أعلى برج إداري في أفريقيا بارتفاع 233 مترا، موضحا أن إقدام الشركة على تنفيذ هذه المشروعات يؤكد على ريادتها في القطاع العقاري المصري، وتصدرها للمشهد في الفترة الأخيرة.

يأتي المشروع تماشيا مع توجهات الدولة بسرعة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، والخبرة الكبيرة التي تمتلكها الشركة من خلال مشروعها الرائد داخل العاصمة الإدارية مشروع "31North" - وهو أعلى ناطحة سحاب على النهر الأخضر مباشرة و محور محمد بن زايد بمنطقة الداون بالعاصمة الجديدة – وذلك في ضوء استراتيجية شركة النيل في تقديم نموذج فريد من التنمية العمرانية يقوم على إنشاء منتج مبتكر يحقق قيمة مضافة للسوق العقاري، واختيار أفضل شركة بكل مجال لتنفيذه وفقًا لأعلى مواصفات الجودة وبأحدث تكنولوجيا.

ومشروع "31North" هو باكورة مشروعات شركة النيل للتطوير العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 4.5 مليار جنيه، ويقع المشروع على مساحة أكثر من 18 ألف متر مربع بواجهة رئيسية 100 متر بمنطقة الأبراج السياحية في "داون تاون" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي منطقة مميزة لإطلالتها على النهر الأخضر وعدد من المشروعات الهامة، ويتكون البرج من 36 دورا بارتفاع 131 مترا، ويضم وحدات تجارية (محلات ومطاعم وكافيهات)، ومكاتب إدارية وعيادات طبية وشقق فندقية، بالإضافة إلى تسهيلات عديدة لخدمة العملاء ومرتادين البرج، تضاهي الموجودة بأشهر الأبراج المماثلة إقليميًا ودوليًا.

وتأكيدًا على رغبتها في تقديم أفضل جودة لعملائها، تعاقدت شركة النيل للتطوير العقاري، في وقت سابق، مع شركة كونتراك لإدارة المرافق العامة ((CFM -إحدى شركات مجموعة أوراسكوم - لتقديم حلول إدارة المرافق المتكاملة لمشروع إنشاء أول فيستيفال تاور في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار حرص شركة النيل للتطوير العقاري على التعاقد مع كبرى الشركات في جميع مراحل إنشاء اول فيستيفال تاور، لضمان تنفيذه على أعلى مستوى ليصبح أيقونة للأبراج متعددة الاستخدام بالعاصمة الإدارية.

وتشمل الخدمات المقرر أن تقدمها شركة كونتراك لإدارة المرافق العامة ((CFM لمشروع إنشاء أول فيستيفال تاور في العاصمة الإدارية الجديدة؛ خدمات استشارات وإدارة المرافق للمشروع فى مراحل التخطيط ودراسة احتياجات المرافق الجديدة، وجاء اختيارها من قبل شركة النيل للتطوير العقاري، نظرًا للخبرات الطويلة الممتدة للشركة على مدار 15 عامًا نجحت خلالها في تقديم خدماتها لأكثر من 130 عميلا من كبرى الشركات في مصر منها كايرو فيستيفال سيتي مول وأبراج نايل سيتي ومجموعة الشايع والقرية الذكية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية والمرحلة الثالثة من المتحف المصري الكبير، وداماك بارك افينيو وعدة بنوك وسفارات، وذلك بفضل حرصها على تقديم أفضل جودة ممكنة لعملائها وفي الوقت نفسه تتوافق مع المعايير البيئية.

وقال المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري، إنه في إطار سعي الشركة لإطلاق منتجات عقارية جديدة بمواصفات غير تقليدية، تختار شركاء ممن لديهم خبرات طويلة وسابقة أعمال بمشروعات ناجحة لتحقيق هذا الهدف، لا سيما وأن السوق العقاري يحتاج لأفكار جديدة ومبتكرة خاصة في الأنشطة الإدارية والتجارية والفندقية، وهو ما تهدف الشركة تحقيقه خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الشركة ترفع شعار الجودة أولًا لذا تحرص بعناية على اختيار الشركات المشاركة في تنفيذ مشروعاتها، لتقديم أفضل جودة لعملائها في كافة المراحل سواء في التصميم.