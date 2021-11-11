رئيس الوزراء يتفقد تنفيذ مجمع 30 يونيو المُميكن للمصالح الحكومية بالخارجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم الخميس، أعمال تنفيذ مجمع 30 يونيو المميكن للمصالح الحكومية بمدينة الخارجة، خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد.

وأشار اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إلى أن هذا المشروع، الذي تم تدشينه بموقع متميز شمال المدينة، يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بإقامة مجمعات للخدمات الحكومية المميكنة، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التطورات الحديثة التي يعيشها العالم حاليًا، ويعتبر أول مجمع مصالح حكومي مُميكن على مستوى المحافظات، ويضم جميع المصالح الحكومية بالمحافظة.

ونوه محافظ الوادي الجديد بأنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان لتنفيذ مقترح المجمع الحكومي الملائم للمحافظات ذات الكثافة السكانية القليلة، كما تم مخاطبة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ برامج وتطبيقات التحول الرقمي، وفي الوقت نفسه تم التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ نُظم الإنذار والمراقبة، كما تم مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى في إطار تقديم مختلف الخدمات الحكومية بالمجمع للمواطنين.

وأشار محافظ الوادي الجديد إلى أن هناك مشروعات يتم تمويلها عن طريق المحافظة، والتي من بينها مبنى المديريات، الذي تنفذه مديرية الإسكان بالوادي الجديد, وغيرها من المباني الأخرى الخدمية.

من جانبه، أشار المهندس عادل عمر، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، إلى أن مديرية الإسكان تستكمل حاليا تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بنطاق مجمع المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتاخمة له، مشيرًا إلى أن المشروعات تضمنت تنفيذ مبنى المجمع الحكومي، والذي وصلت نسبة تنفيذه إلى 80%، ومبنى المديريات، ومبنى "جهات حكومية متعددة"، ومبنى " التعامل مع الجمهور"، ومبنى "المول التجاري"، ومبنى إداري لديوان عام المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الإسكان، أن مبنى المديريات يتم تنفيذه على مساحة 4000 متر مسطح، ويتكون من أربعة أدوار، ويحتوي المبنى على 104 قاعات متعدد المساحات، ومخزن أو أرشيف متعدد المساحات، و26 غرفة تحكم كهرباء وتكييف وإنذار وخدمات، و6 صالات انتظار.

وأشار المهندس عادل عمر إلى الأعمال الجاري تنفيذها بالمبنى والمتعلقة بالتشطيبات الخارجية والداخلية، حيث تجرى حاليا أعمال تركيب التكييف المركزي بكامل المبنى، بالإضافة إلى تأسيس الأعمال الصحية ( تغذية مياه وصرف)، وذلك بالتزامن مع أعمال الرخام للواجهات، وأعمال رخام الأرضيات الخاص بطرقات المبنى، بجانب أعمال تكسيات رخام الحوائط الخاص بالطرقات، ودرج السلالم، وغيرها، مشيرا إلى أن معدلات تنفيذ المبنى وصلت إلى 72%، وهو ما يشير إلى أن الأعمال مسايرة للجدول الزمني لتنفيذ المشروع.

كما نوه وكيل وزارة الإسكان إلى مشروع إنشاء مبنى "التعامل مع الجمهور"، الذي تنفذه مديرية الإسكان على مساحة 2850 مترا مسطحا، بالإضافة إلى محطة تنقية مياه الشرب، والتي تشمل مكوناتها خزان مياه قبل التنقية، وخزان آخر بعد التنقية، وتعمل المحطة على تنقية وفلترة مياه وإزالة الحديد، سعة ٢٠٠ متر مكعب/ ساعة، ومكونة من فلاتر رملية وفلاتر إزالة حديد، وأجهزة تهوية لأكسدة الحديد الذائب بتصنيع محلي تقريبي ٧٠٪، مزودة بأحدث تقنيات مراقبة المياه المنتجة لضمان إنتاج مياه مطابقة للمواصفات.

كما تشمل المشروعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي، والتي تتكون من خزان استقبال شبكة الصرف الصحي، وخزان بعد المعالجة، مشيرا إلى أن هذه المحطة تعتبر متقدمة مدمجة سعتها الحالية تبلغ ١٢٥٠ متر مكعب/ يوم؛ لتخدم ٥٠٠٠ نسمة قابلة للتوسعة لتصل إلى ٢٥٠٠ متر مكعب/ يوم؛ لتخدم ١٠٠٠٠ نسمة.

كما أشار المهندس عادل عمر إلى أن محطة الصرف الصحي تعتبر محطة متقدمة، حيث تتكون من ٦ مراحل لضمان إنتاج مياه صرف صحي معالجة قابلة للري غير المقيد طبقا للكود المصري لمواصفات المياه الخاصة بالري، وقدرتها الحالية تكفي لري ٥٠ فدانا يوميا بطرق الري الحديث.

إلى جانب ذلك، تفقد رئيس الوزراء عددا من المشروعات الأخرى الخدمية المتاخمة لمجمع المصالح الحكومية، حيث أشار المحافظ إلى أنه يتم تنفيذ هذه المشروعات بمعرفة جهات أخرى بالتنسيق مع مديرية الإسكان بالمحافظة، واستشاري المشروع، ومنها مجمع المحاكم، ومبنى مديرية التربية والتعليم، ومبنى الهيئة القومية للبريد، و مبنى مصلحة الضرائب العقارية، ومبنى المجلس القومي للمرأة، ومبنى هيئة النيابة الإدارية، ومبنى هيئة قضايا الدولة، ومبنى مجلس الدولة، بالإضافة إلى مبنى الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وخلال الجولة أيضا، أشار محافظ الوادي الجديد إلى أنه تم الانتهاء من بعض الأعمال، وتشمل إنشاء النصب التذكاري بمدخل مطار الخارجة، وتغيير مسار طريق الخارجة أسيوط وعمل طريق اتجاه واحد يخدم المجمع وتنفيذ ممشى سياحي متنفس لأهل المحافظة، بالإضافة إلى طريق جديد (30 يونيو) اتجاه واحد جنوب المجمع، بجانب إنشاء حديقة 30 يونيو شمال المجمع.