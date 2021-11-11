أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس والظواهر الجوية حتى الثلاثاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الخميس 11 نوفمبر 2021 إلى الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد مائل للحراره على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في اخره وفي الصباح الباكر على كافة الانحاء.

وجاءت الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة على النحو التالي:

يوم الخميس:

شبـــــــورة مائيـة ( من 5 إلى 7صباحا ) على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى تكون كثيفة احيانا والسواحل الشماليه ومدن القناه و وسط سيناء وشمال الصعيد . : على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية على فترات متقطعة على مناطق من الوجه البحرى

يوم الجمعة:

شبورة علي بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناه و وسط سيناء.

أمطار على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة (40 :50 % تقريبا ).



يوم السبت 13 نوفمبر 2021

أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة

شبــــــورة مائيـة : على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناه . أمطـــار خفيفـة ( من 5 إلى 7صباحا )

أمطار على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة (30 %تقريبا ).

يوم الأحد:

شبـــــــورة مائيـة : علي بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشماليه من 5 إلى 7صباحا.

أمطـــار خفيفـة : على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر على فترات متقطعة (30 % تقريبا ).



يوم الاثنين 15 نوفمير والثلاثاء 16 نوفمبر:

شبورة مائيـة ( من 5 إلى 7صباحا ) هل مدن القناه ووسط سيناء.