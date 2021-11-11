مصدر أمني ينفي وجود انتهاكات بحق نزلاء سجن المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تعليق زُعم خلاله وجود انتهاكات بحق نزلاء سجن المنيا.

كما نفى المصدر الادعاءات بقيام قوات الأمن بالاعتداء على النزلاء المنقولين من "سجن طرة" بدعوى إعلانهم الإضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة، وكذا الزعم بإصابة أحد النزلاء نتيجة الاعتداء عليه، ونقله إلى المستشفى.

وأكد المصدر، أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماما من الصحة جملة وتفصيلا، ويأتي في إطار محاولات نشر الشائعات والأكاذيب في أوساط الرأي العام.